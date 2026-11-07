Імена росіян, які влаштували трагедію в Комишувасі! 55 загиблих, людей досі шукають під завалами!

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Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи російських військових, причетних до кривавого теракту в Комишувасі на Запоріжжі. За даними розвідки, авіаудар тритонною бомбою по підземній школі, де ховалися люди, ретельно спланував російський полковник Федір Зубаков. До скидів залучили чотири бомбардувальники Су-34 – імена шістьох пілотів уже відомі, ще один екіпаж наразі встановлюють. Кількість загиблих унаслідок жорстокої атаки зросла до 55 людей, десятки досі вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих – четверо мужніх поліцейських, які рятували цивільних та до останньої миті заводили людей в укриття. Сьогодні Запоріжжя на колінах прощалося з героями-правоохоронцями. Подробиці трагедії, кадри з бодікамер та ексклюзивні свідчення – дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.