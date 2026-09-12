Інтерактивна виставка "Той день" достроково закривається: яка доля проєкту

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Через безпекові загрози достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: експозиція мала тривати до 4 жовтня, однак автори проєкту з Ukraine WOW ухвалили рішення припинити роботу заради безпеки відвідувачів і команди. Через часті та тривалі повітряні тривоги гості змушені були проводити більше часу в укриттях, аніж у виставкових залах. Яка подальша доля проєкту, присвяченого Дню Незалежності України — розпитаємо в кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.