ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
7

Інтерактивна виставка "Той день" достроково закривається: яка доля проєкту

Інтерактивна виставка "Той день" достроково закривається: яка доля проєкту

Інтерактивна виставка "Той день" достроково закривається: яка доля проєкту

Через безпекові загрози достроково закривається інтерактивна виставка «Той день»: експозиція мала тривати до 4 жовтня, однак автори проєкту з Ukraine WOW ухвалили рішення припинити роботу заради безпеки відвідувачів і команди. Через часті та тривалі повітряні тривоги гості змушені були проводити більше часу в укриттях, аніж у виставкових залах. Яка подальша доля проєкту, присвяченого Дню Незалежності України — розпитаємо в кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie