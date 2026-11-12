Історія Федишин підсвітила масштабну проблему: як в Україні влаштована екстрена акушерська допомога

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Історія Ірини Федишим стала важким приводом поговорити про безпеку породіль. Від чого залежить безпека дитини й жінки, коли вагітність раптово ускладнюється? Як в Україні влаштована екстрена акушерська допомога? Хто і як маж реагувати на першу скаргу вагітної? Деталі в ефрі ТСН розповів акушер-гінеколог, доктор медичних наук, професор В’ячеслав Камінський.