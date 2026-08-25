Італійська "золота клітка": 16-річний сирота з Сум виграв суд у Італії, щоб повернутися до України

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Ця історія приголомшує: 16-річний сирота Іван Зекунов перетворив свою евакуацію до Італії на справжню боротьбу за свободу. Опинившись у "золотій клітці" італійської системи опіки, де йому забороняли спілкуватися рідною мовою та бачитися з українськими вихователями, хлопець не здався. Він самотужки вивчив мову та місцеві закони, щоб у суді довести своє право повернутися до України під час війни. Чому італійська влада не хотіла відпускати українських дітей та як Івану вдалося виграти цю нерівну битву – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Ірини Маркевич.