Із борщем і прапорами! Гляньте, як зустрічатимуть врятованих олешківців!

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Понад 750 жителів евакуюються з окупованих Олешок на Херсонщині. Вони вже прибули до Гомеля і звідти вирушать в Україну. Тут на них уже чекають, зокрема й знімальна група 1+1. Напередодні з окупованих Олешок вдалося вивезти 750 людей. Їх супроводжує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Місію координують делегації України, Росії та США. Також присутні журналісти цих 3 країн. Наприкінці травня в окупованих Олешках розпочалася масштабна гуманітарна катастрофа: продовольство й медикаменти не завозили. А людям, щоб залишити місто, доводилося пішки долати десятки кілометрів замінованими дорогами під прицілом FPV-дронів. Ті, хто все ж зміг виїхати, розповідали про голод: найпростіші продукти, як-от крупи чи картопля, були фактично на вагу золота. Продовольство олешківцям намагалися скидати з дронів українські військові. Утім, окупанти забирали пакунки й переслідували людей, яким вдавалося взяти ці харчі. Домовитися з росіянами про гуманітарний коридор для олешківців довго не виходило. Справа зрушила з місця лише після втручання Папи Римського та першої леді США.