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ТСН у соціальних мережах

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Із радянської розрухи — в ультрасучасну клініку! Як чернігівський шпиталь ламає систему

Із радянської розрухи — в ультрасучасну клініку! Як чернігівський шпиталь ламає систему

Із радянської розрухи — в ультрасучасну клініку! Як чернігівський шпиталь ламає систему

Військові шпиталі під час війни зазвичай залишаються найбільш закритими установами. Проте новий очільник Чернігівського військового госпіталю обрав інший шлях — повну публічність, аби зламати 40 років занепаду та перетворити радянські розрухи на клініку європейського зразка.

Кореспондентка ТСН Олена Гущик побувала у відділеннях, де цілодобово рятують життя українських захисників. Як проста дірка в стіні прискорила прийом поранених із передової, як волонтери та лікарі облаштовують сучасну хірургію та офтальмологію за німецькими стандартами, і як поранені воїни заново вчаться ходити та навіть бігати — дивіться у спецрепортажі ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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