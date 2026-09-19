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Із родини вижив лише 7-річний син! Удар КАБа по багатоповерхівці в Сумах забрав життя подружжя
Внаслідок атаки загинуло подружжя – співробітники Сумської міської ради, в чию оселю поцілила бомба. Їхнього 7-річного сина рятувальники дивом деблокували з-під руїн живим. Загалом відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє дітей. Зруйновано квартири, пошкоджено сусідні багатоповерхівки, будівлю школи та понад 30 автівок. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник працювала безпосередньо на місці трагедії, поспілкувалася з мешканцями потрощених квартир – дивіться всі подробиці в ексклюзивному сюжеті.