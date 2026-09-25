Кадри пекла на Шулявці в Києві після двох атака за день: загиблі, поранені, потрощені будівлі

Реклама

Чотирьох людей вбито, ще сімох поранено під час зухвалої денної атаки російських дронів на Київ. Ворожий безпілотник поцілив у парковку біля офісної будівлі в Солом’янському районі — спалахнули автомобілі, серед постраждалих є дитина. Це вже черговий удар по столиці за сьогодні: вранці через влучання у багатоповерхівку на Печерську загинув 14-річний підліток.

На місці нової трагедії працюють усі екстрені служби та триває розбір завалів. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко перебуває на місці подій та розповідає про ситуацію на цю хвилину. Усі деталі та перші кадри — дивіться у відео.