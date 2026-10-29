Кадри з Херсона до сліз! Уперше за роки чимало людей на вулицях!

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"Розмінування проходить успішно. Готуємо гуманітарну допомогу для жителів Олешок”, — повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії. А також формують гуманітарний вантаж, який доставлять до міста 30 жовтня. Дві доби без обстрілів — і Херсон буквально ожив. У небі запанувала незвична тиша: немає тривог і гулу ворожих дронів, а в самому місті — вибухів. Тож вулиці середмістя — уперше за тривалий час — заповнилися людьми. Від початку запровадження режиму тиші заради гуманітарної місії в Олешках херсонці нарешті почали виходити на прогулянки. Користуючись затишшям, комунальники працюють у так званих червоних зонах, куди під щільними обстрілами складно було потрапити. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, в ефірі ТСН розповів деталі.



