Кадри зі Львова, від яких усе перевертається! Ветерани змусили нападників на ТЦК вибачатися!

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Тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід у Львові обрав суд підозрюваному у побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових терцентру комплектування. Також сьогодні затримали ще чотирьох учасників заворушення. Розлючений натовп заблокував групу оповіщення у середу: нападники перекинули авто ТЦК і потрощили його, а також знімали форму з військових. Ким виявилися перші затримані — кореспондентка ТСН Марічка Кужик.