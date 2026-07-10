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ТСН у соціальних мережах

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Кадри зі Львова, від яких усе перевертається! Ветерани змусили нападників на ТЦК вибачатися!

Кадри зі Львова, від яких усе перевертається! Ветерани змусили нападників на ТЦК вибачатися!

Кадри зі Львова, від яких усе перевертається! Ветерани змусили нападників на ТЦК вибачатися!

Тримання під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід у Львові обрав суд підозрюваному у побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових терцентру комплектування. Також сьогодні затримали ще чотирьох учасників заворушення. Розлючений натовп заблокував групу оповіщення у середу: нападники перекинули авто ТЦК і потрощили його, а також знімали форму з військових. Ким виявилися перші затримані — кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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