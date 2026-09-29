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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
42

Кара наздогнала росіян! Ту-95 розбився! Відмовили всі двигуни

Кара наздогнала росіян! Ту-95 розбився! Відмовили всі двигуни

Кара наздогнала росіян! Ту-95 розбився! Відмовили всі двигуни

У цьому інтерв'ю аналізуємо ключові події російсько-української війни, стан стратегічної авіації окупантів та реальні можливості їхнього військово-промислового комплексу. Зокрема, йдеться про падіння літака Ту-95, вичерпання ресурсу російських бомбардувальників, загрозу застосування реактивних «Шахедів» та ефективність української протиповітряної оборони. Також розбираємо успішні наступальні операції Сил оборони України на стику Харківщини й Донеччини та рекордні витрати бюджету РФ на ведення війни. Гість ТСН — військовослужбовець 413-го батальйону «Рейд», експерт з озброєння Defence Express Іван Киричевський.

Дата публікації
Кількість переглядів
42

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