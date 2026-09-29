Кара наздогнала росіян! Ту-95 розбився! Відмовили всі двигуни

Реклама

У цьому інтерв'ю аналізуємо ключові події російсько-української війни, стан стратегічної авіації окупантів та реальні можливості їхнього військово-промислового комплексу. Зокрема, йдеться про падіння літака Ту-95, вичерпання ресурсу російських бомбардувальників, загрозу застосування реактивних «Шахедів» та ефективність української протиповітряної оборони. Також розбираємо успішні наступальні операції Сил оборони України на стику Харківщини й Донеччини та рекордні витрати бюджету РФ на ведення війни. Гість ТСН — військовослужбовець 413-го батальйону «Рейд», експерт з озброєння Defence Express Іван Киричевський.