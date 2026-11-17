“Карпатська зміна”: як безоплатно відправити дитину в табір у західному регіоні

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Утекти від сирен, вибухів та війни — в гори. Відволіктися від щоденного стресу, знайти нових друзів та просто побути дітьми можуть школярі з прифронтових громад віком від 7 до 18 років: ідеться про державну програму всеукраїнського проєкту "Карпатська зміна" для жителів Донеччини, Луганщини, Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини. У пріоритеті — діти захисників, а також сироти, евакуйовані та ті, хто вирвався з тимчасової окупації. Головна перевага: батькам не треба ламати голову над логістикою чи шукати гроші на путівки, адже уряд повністю бере на себе фінансування та безпечний трансфер. Усі табори розташовані в західному регіоні й обладнані надійними укриттями, а окрім розваг і подорожей, там передбачена комплексна психологічна підтримка. Аби відправити дитину на таке «перезавантаження», алгоритм дій максимально простий: батькам чи опікунам достатньо звернутися до підрозділу соціального захисту у своїй громаді, написати заяву та подати пакет документів. Усі подальші кроки й інструкції щодо виїзду нададуть місцеві соцпрацівники. То як надовго діти можуть відчути безпеку та перепочити під час "Карпатської зміни" цієї осені? Про всі деталі програми в ефірі ТСН розповів Віктор Микита — заступник керівника Офісу Президента України.