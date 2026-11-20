«Кассандра»: чому її пророцтва лякають? Як два провідні театри України створили виставу, що сколихне світ

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Чи можна змусити людину забути власне минуле, і що відбувається, коли в нації намагаються відібрати голос та право на власну правду? У Києві відбулася унікальна прем’єра вистави «Кассандра», яка вперше в історії об’єднала провідні національні сцени країни – Театр імені Івана Франка та Театр імені Лесі Українки. Знаний польський режисер Ґжеґож Яжина разом із міжнародною командою переосмислив давньогрецький міф про троянську провидицю, чиї попередження відкидали. У новій постановці Кассандра – це не просто міфічна царівна, а голос сучасних українських жінок, які переживають війну, насильство, втрату домівок, але не мовчать і продовжують боротьбу. Чому ця вистава вже готується до європейського турне та як на відверту постановку відреагували перші глядачі – дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.