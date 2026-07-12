Катастрофа у Вишневому: уся правда про причини! Такого лиха не було за всю війну!

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Остання публічна поява прем’єр-міністерки Юлії Свириденко була у Вишневому. Вранці шостого липня, після того, як це містечко-супутник Києва пережило справжній армагеддон. Так описують його мешканці ніч жаху, коли снаряди летіли звідусіль і сховку практично не було. Удар Росії по Вишневому знищив п’ять вулиць. Майже сто будинків згоріли дотла. Дев’ятеро людей загинули, ще кілька десятків — поранені. Глава уряду того ж дня оголосила, що Кабінет Міністрів виділить три мільярди гривень на підтримку громади Вишневого. Але далі стала зрозумілою ще одна страшна причина, чому люди опинилися в епіцентрі безперервних вибухів. Уже не секрет: випалені вулиці у Вишневому — наслідок того, що біля приватного сектору був розташований склад із боєприпасами. Які висновки зробила для себе влада та чиновники — кореспондент ТСН Дмитро Фурдак повернувся з Вишневого.