ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
215

Катастрофа у Вишневому: уся правда про причини! Такого лиха не було за всю війну!

Катастрофа у Вишневому: уся правда про причини! Такого лиха не було за всю війну!

Катастрофа у Вишневому: уся правда про причини! Такого лиха не було за всю війну!

Остання публічна поява прем’єр-міністерки Юлії Свириденко була у Вишневому. Вранці шостого липня, після того, як це містечко-супутник Києва пережило справжній армагеддон. Так описують його мешканці ніч жаху, коли снаряди летіли звідусіль і сховку практично не було. Удар Росії по Вишневому знищив п’ять вулиць. Майже сто будинків згоріли дотла. Дев’ятеро людей загинули, ще кілька десятків — поранені. Глава уряду того ж дня оголосила, що Кабінет Міністрів виділить три мільярди гривень на підтримку громади Вишневого. Але далі стала зрозумілою ще одна страшна причина, чому люди опинилися в епіцентрі безперервних вибухів. Уже не секрет: випалені вулиці у Вишневому — наслідок того, що біля приватного сектору був розташований склад із боєприпасами. Які висновки зробила для себе влада та чиновники — кореспондент ТСН Дмитро Фурдак повернувся з Вишневого.

Дата публікації
Кількість переглядів
215

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie