Хаос і вуличні погроми у Франції: що призвело до нищівних бунтів у Ліможі?

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Франція оговтується після хвилі масштабних заворушень, які з мирних акцій протесту переросли у відверті погроми та мародерство. У місті Лімож розлючені натовпи палили автомобілі, трощили офіси та грабували крамниці. Головним ударом стало знищення вогнем історичної будівлі міської мерії, яка свого часу вціліла у двох світових війнах. Що саме спричинило такий вибух гніву на вулицях французьких міст та як реагує влада – дивіться у сюжеті журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.