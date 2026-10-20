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ТСН у соціальних мережах

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Хаос і вуличні погроми у Франції: що призвело до нищівних бунтів у Ліможі?

Хаос і вуличні погроми у Франції: що призвело до нищівних бунтів у Ліможі?

Хаос і вуличні погроми у Франції: що призвело до нищівних бунтів у Ліможі?

Франція оговтується після хвилі масштабних заворушень, які з мирних акцій протесту переросли у відверті погроми та мародерство. У місті Лімож розлючені натовпи палили автомобілі, трощили офіси та грабували крамниці. Головним ударом стало знищення вогнем історичної будівлі міської мерії, яка свого часу вціліла у двох світових війнах. Що саме спричинило такий вибух гніву на вулицях французьких міст та як реагує влада – дивіться у сюжеті журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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