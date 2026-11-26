Харків під дронами, Київ під балістикою! ТСН показала наслідки обстрілів у різних регіона

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Від ночі російські терористи не припиняють бити по Харкову. Вдень поцілили у заклад вищої освіти. А перед тим, вранці - вдарили по приватному будинку. Загинула 86-річна жінка. Ще четверо людей постраждали. А вночі ворожий дрон прилетів у багатоповерхівку, влучив просто у квартиру, загинуло подружжя. Загалом за сьогодні семеро потерпілих. Деталі розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко.