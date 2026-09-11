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ТСН у соціальних мережах

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"Хата згоріла миттєво": матір прикрила собою дитину від реактивного "Шахеда" в Запоріжжі

"Хата згоріла миттєво": матір прикрила собою дитину від реактивного "Шахеда" в Запоріжжі

"Хата згоріла миттєво": матір прикрила собою дитину від реактивного "Шахеда" в Запоріжжі

Російські окупаційні війська влаштували масовану нічну атаку по всіх районах Запоріжжя реактивними ударними дронами "Шахед". Вороже залізо поцілило у житлову багатоповерхівку, де на 9 поверсі вщент вигоріли квартири, а також по торговому центру, спричинивши масштабну пожежу. Серед постраждалих – матір із 10-річною дитиною, яку жінка закривала власним тілом від уламків. Кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова з місця подій показує наслідки руйнувань, емоційні історії порятунку родини й домашнього улюбленця та спілкується з очевидцями трагедії.  

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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