Хліб із кори жолудя: розкрито таємницю артефакту часів Голодомору 1933 року

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У секретній кримінальній справі репресованого киянина випадково виявили унікальні артефакти — чорні кристалізовані шматочки хліба 1932 та 1933 років разом із записками про те, з чого їх випікали. Чоловік сховав їх як речовий доказ для доньки та наступних поколінь, аби донести правду про штучний голод. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта дізналася, які жахливі таємниці відкриває ця знахідка, як родинні коралі рятували життя цілих родин та чому світ десятиліттями закривав очі на спланований геноцид українців.