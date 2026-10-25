Холодні обійми з Віткоффом! Відмова від участі в пресконференції! Залаштунки Осло

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Про зустріч в Осло! Де нерви були на межі і де свою позицію доводилось майже вигризати: навіть у колі, здавалося б, союзників! Про що говорили три години за закритими дверима? Чого так холодно Зеленський обіймав Віткоффа? І чому той зрештою не вийшов на пресконференцію взагалі? І це в момент, коли Україну фактично зрадив головний партнер - Штати! Ракет для Петріотів не постачають, Старшілд - зупинений, розвіддані теж. А Трамп - заявив, що варто звільнити президента. Зі щитом чи на щиті повернулася з Осло українська делегація і закулісся цього дипломатичного бою - бачила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.