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ТСН у соціальних мережах

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Хто гальмує санкції проти РФ? Жалоба в Чернігові! Пауза віз у США | ТСН 16:00 26 серпня

Хто гальмує санкції проти РФ? Жалоба в Чернігові! Пауза віз у США | ТСН 16:00 26 серпня

Хто гальмує санкції проти РФ? Жалоба в Чернігові! Пауза віз у США | ТСН 16:00 26 серпня

У цьому випуску ТСН о 16.00 26 серпня 2026 року: подробиці нічного терору та наслідки атаки на Чернігів, де оголошено день жалоби. Розбираємося, чому загальмувався 22-й санкційний пакет і через що США призупинили видавання імміграційних віз по всьому світу. Також у випуску: "бавовна" за тисячу кілометрів від кордону, запобігання теракту на Київщині, результати спецоперації "Рубікон" та тривожні новини про критичне обміління українських річок.  

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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