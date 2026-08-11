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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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4

Хто керує армією після кадрових землетрусів? Нова стратегія Драпатого та тіньові ігри за мільярди

Хто керує армією після кадрових землетрусів? Нова стратегія Драпатого та тіньові ігри за мільярди

Хто керує армією після кадрових землетрусів? Нова стратегія Драпатого та тіньові ігри за мільярди

У новому випуску проєкту «Варта» проводимо відвертий розбір кадрових землетрусів у Міністерстві оборони та Збройних Силах. Разом із експертами Олександром Мусієнком та Тетяною Ніколаєнко аналізуємо приховані причини відставок, конфлікти навколо мільярдних закупівель зброї та нову стратегію головкома Михайла Драпатого. Дізнайтеся, як політичні інтриги та лобізм впливають на реальну ситуацію на фронті та чи чекає на Україну зміна моделі мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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