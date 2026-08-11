Хто керує армією після кадрових землетрусів? Нова стратегія Драпатого та тіньові ігри за мільярди

Реклама

У новому випуску проєкту «Варта» проводимо відвертий розбір кадрових землетрусів у Міністерстві оборони та Збройних Силах. Разом із експертами Олександром Мусієнком та Тетяною Ніколаєнко аналізуємо приховані причини відставок, конфлікти навколо мільярдних закупівель зброї та нову стратегію головкома Михайла Драпатого. Дізнайтеся, як політичні інтриги та лобізм впливають на реальну ситуацію на фронті та чи чекає на Україну зміна моделі мобілізації.