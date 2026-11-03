Хто відповідальний за ситуацію на ситуацію Петропавлівській Борщагівці? Почато розслідування!

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Події у Петропавлівській Борщагівці в Києві - неприпустимі для держави та шкодять єдності українців перед лицем російської загрози - про це сьогодні заявив голова офісу президента Кирило Буданов. Напередодні ввечері він сам приїхав до місця сутичок біля одного із будинків, щоб зняти суспільну напругу. Вже зранку вівторка ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій в Петропавлівській Борщагівці — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.