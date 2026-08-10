Кількість потерпілих у Запоріжжі перевищила два десятки! ТСН із місця кривавого удару КАБами

Реклама

До 24 зросла кількість потерпілих у Запоріжжі. Серед постраждалих двоє дітей. За життя 10-річної дівчинки борються лікарі. Ранок в обласному центрі почався з вибухів, полум’я та стовпів диму. Росіяни вкотре атакували місто з авіації. По обласному центру випустили 4 авіабомби. Пошкоджені десятки будинків. На місці атаки з перших хвилин працює кореспондентка ТСН - Дар’я Назарова.