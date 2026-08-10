ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
13

Кількість потерпілих у Запоріжжі перевищила два десятки! ТСН із місця кривавого удару КАБами

Кількість потерпілих у Запоріжжі перевищила два десятки! ТСН із місця кривавого удару КАБами

Кількість потерпілих у Запоріжжі перевищила два десятки! ТСН із місця кривавого удару КАБами

До 24 зросла кількість потерпілих у Запоріжжі. Серед постраждалих двоє дітей. За життя 10-річної дівчинки борються лікарі. Ранок в обласному центрі  почався з вибухів, полум’я та стовпів диму. Росіяни вкотре атакували місто з авіації. По обласному центру випустили 4 авіабомби. Пошкоджені десятки будинків. На місці атаки з перших хвилин працює кореспондентка ТСН - Дар’я Назарова.

Дата публікації
Кількість переглядів
13

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie