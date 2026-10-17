Кілометрові черги на кордоні, цілі міста без світла й руїни в Запоріжжі: головне від ТСН

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Годинні черги й тисячі вантажівок на польсько-українському кордоні — усе через російські атаки на Україну. Напередодні в прикордонному Ковелі під ударом опинився митний термінал. Тож через повітряні тривоги пункти пропуску, переважно в Дорогуську та Зосині, тимчасово призупиняють оформлення фур, легковиків та автобусів. Це призводить до кілометрових заторів.

Тривають масштабні знеструмлення через російські атаки. Блекаут у Вінниці, яка пережила вночі один з найважчих обстрілів, — повідомив міський голова. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. На час знеструмлень електротранспорт не курсуватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршруток. Атакували росіяни енергетичну інфраструктуру і на Житомирщині — сотні тисяч абонентів області лишилися без світла, повідомляє обленерго. Пошкоджене обладнання.