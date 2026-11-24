Кінбурнська коса може стати колективним кладовищем! Нова гуманітарна катастрофа!

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Гуманітарна катастрофа, що загрожує перетворити Кінбурнську косу на колективне кладовище: без їжі та медикаментів, оточені водою з 3 боків, близько 100 жителів Покровського, Василівки, Геройського та Покровки — тимчасово окупованих українських сіл на півострові — навряд чи мають бодай найменший шанс пережити майбутню зиму. Усю прибережну смугу та єдину дорогу, якою можна залишити косу, російські військові замінували. Жодної допомоги людям у захоплених населених пунктах — ані продуктами, ані ліками, ані з евакуацією — загарбники не надають. Ті, хто на власний страх і ризик наважився йти мінними стежками й кому пощастило дістатися підконтрольної Україні території, запевняють: на їхніх земляків, переважно людей старшого віку, якщо терміново не втрутитися, уже невдовзі чекатиме голодна смерть.