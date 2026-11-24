Кінбурнська пастка: люди в оточенні мін і води, а в росіян почалася справжня істерика

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Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан звернулася до Меланії Трамп із закликом врятувати мешканців окупованої Кінбурнської коси. Близько сотні цивільних українців – переважно людей літнього віку – опинилися у смертельній пастці, відрізані водою та замінованими шляхами без їжі, зв'язку, світла й елементарних медикаментів. Ті, кому дивом вдалося вирватися з пекла, відверто кажуть: вибору людям не залишили – або підрив на ворожих мінах, або повільна смерть від голоду та хвороб. Водночас самі російські окупанти б'ють на сполох у соцмережах: їхня логістика під вогневим контролем ЗСУ перерізана, а укріплень практично немає. Як виживають українці в повній ізоляції, чому світова спільнота має втрутитися негайно та яка реальна ситуація на Кінбурні – дивіться у спеціальному репортажі журналіста ТСН Олександра Моторного.