Кінець активної фази війни 2027-го? Нова зброя України та стратегія міністра оборони

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Україна вже тестує чотири типи перехоплювачів, здатних збивати новітні російські реактивні "Шахеди" (БпЛА "Бандероль"). Про це заявив новий міністр оборони Євгеній Хмара, презентуючи своє бачення оборони та перенесення війни на територію ворога. Поки Росія тероризує Київ цілодобовими атаками та ставить своїм генералам нереальні дедлайни щодо захоплення Донбасу, експерти називають це "останнім ривком" Кремля. Чи вистачить у Путіна сил на тривалу війну, чи зможемо ми закрити небо до зими та чому наступний рік може стати вирішальним – дивіться у спеціальному репортажі журналістки ТСН Юлії Кирієнко.