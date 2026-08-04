Кінець шопінгу? Посилки з-за кордону таки хочуть обкласти податками!

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Купувати товари на іноземних маркетплейсах невдовзі стане дорожче: Кабінет міністрів направив до парламенту законопроєкт, що скасовує пільгу зі сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Уряд прагне узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу та очікує, що це рішення приноситиме бюджету понад 10 млрд грн щороку. В ефірі "1+1" народний депутат Олексій Леонов та експерти пояснюють, як працюватимуть нові правила оподаткування, чи сповільниться робота "Укрпошти" та "Нової пошти" і як ці зміни вплинуть на боротьбу з "сірим" імпортом та дробленням бізнесу.