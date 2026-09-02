Колапс у метро! Нічна стрілянина в Києві! Штрафи за російську | ТСН 12:00 2 вересня

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Новини України та світу станом на 12.00 середи, 2 вересня 2026 року, в огляді ТСН.

- Росіяни запустили 2 балістичні і 2 крилаті ракети та 174 безпілотники минулої ночі: зафіксовано влучання на 16 локаціях

- Двоє людей постраждали під час ранкової атаки на Київщину: спалахнули склади, пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура

- Російські дрони влучили у шестиповерховий будинок у Шевченківському районі Києва

- Колапс у Київському метро: через ранкову повітряну тривогу і пожежу від уламків дрона столичний метрополітен змінив схему курсування поїздів

- Масована атака на Одесу: восьмеро людей поранені, пошкоджена висотка, руйнувань зазнали офісні будівлі та два навчальні заклади

- Двоє вбитих та 11 поранених на Запоріжжі: у Кушугумі росіяни знищили цивільний автомобіль із людьми та атакували машину з рятувальниками

- 213 бойових зіткнень за добу, росіяни наростили темпи просування: актуальна ситуація на фронті

- Мінують, розчищають логістичні шляхи, доправляють провізію та боєкомплекти: як працюють наземні роботи 110-ї ОМБР на Запоріжжі? Репортаж Дар'ї Назарової

- Кремль анонсує енергетичний терор: росіяни здешевили виробництво реактивних "Шахедів" і націлилися на 140 українських підстанцій

- США відновлюють контакти із РФ? Вперше з початку повномасштабного вторгнення Голова Мінфіну США зустрівся із підсанкційним російським колегою

- Нічна стрілянина у Києві, на місці події бачили представників СБУ та ГУР: що сталося?

- Фантоми запрацювали у столиці: лише за два дні роботи понад 2600 постанов за порушення ПДР

- Штрафи за російську мову шкільних чатах: про що йдеться і скільки коштуватиме?