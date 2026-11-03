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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
13

Коломойського не вивозять з СІЗО на суд після інтерв'ю на 2 мільйони переглядів

Коломойського не вивозять з СІЗО на суд після інтерв'ю на 2 мільйони переглядів

Коломойського не вивозять з СІЗО на суд після інтерв'ю на 2 мільйони переглядів

Після публікації в YouTube ролика, який набрав майже два мільйони переглядів і в якому бізнесмен Ігор Коломойський висловив своє бачення ситуації в Україні, його перестали вивозити зі слідчого ізолятора на лікування та судові засідання. Сьогодні в Апеляційному суді мало відбутися засідання, на якому Коломойський з адвокатами оскаржували б рішення Подільського суду столиці про подовження тримання під вартою у справі про привласнення коштів "ПриватБанку". Але підсудного не привезли. Деталі – в ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
13

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