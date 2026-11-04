Коломойського перестали вивозити з СІЗО навіть на суди! Назвали неочікувану причину

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Новий “замах” на життя бізнесмена Ігоря Коломойського. На сьогоднішнє судове засідання у Вищому антикорупційному суді, де слухають найбільшу справу “ПриватБанку”, фігуранта не доставили. На початку засідання головуюча суддя повідомила: отримала лист із СІЗО СБУ. Мовляв, на Коломойського готується замах, тому транспортування неможливе. А оскільки закон забороняє слухати справу без обвинуваченого, засідання відклали. Нагадаю: аналогічний лист від СБУ у січні цього року отримувала тимчасова слідча комісія — тоді бізнесмен мав виступити із заявою на тлі спецоперації НАБУ “Мідас”. Тоді кілька днів Коломойського теж не вивозили на суди.