Коломойського раптово привезли до суду після заяв про “замах”! Гучні деталі засідання

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Після більш як двотижневої перерви Ігоря Коломойського напередодні таки доправили до суду, де розглядались одразу дві важливі апеляції його захисту. Чотирнадцять днів тому його перестали возити до суду через лист від СБУ, що, мовляв, на Коломойського готується замах і транспортування неможливе. І це вже не вперше правоохоронці використовують таку причину, щоб не возити бізнесмена в суд. Апеляцію не задовольнили. Бізнесмена залишили у СІЗО. Разом із тим збільшили суму застави. Із 615 мільйонів до 782 мільйонів. За словами ж самого бізнесмена - жодних доказів про підготовку якогось замаху на нього і небезпеку - надано не було.