ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
2

Коломойський про пастку замороження війни, демобілізацію та долар по 150

Коломойський про пастку замороження війни, демобілізацію та долар по 150

Коломойський про пастку замороження війни, демобілізацію та долар по 150

Переговори можливі, а от їхній результат – невідомий. Після завершення судового засідання в Подільському суді Києва бізнесмен Ігор Коломойський відверто прокоментував чутки довкола ймовірного заморожування війни та закликав чесно відповісти на внутрішні виклики. Що робити з армією на позиціях у разі припинення вогню? Чи продовжуватиме Захід фінансову підтримку? І що буде з експортом зерна та металу? На його думку, реальний мир настане лише після кардинальних змін у Кремлі. А поки країні варто готуватися до складного економічного випробування. Гострі оцінки, розрахунки щодо курсу валют та прогнози – у ТСН.  

Дата публікації
Кількість переглядів
2

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie