Коломойський про пастку замороження війни, демобілізацію та долар по 150

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Переговори можливі, а от їхній результат – невідомий. Після завершення судового засідання в Подільському суді Києва бізнесмен Ігор Коломойський відверто прокоментував чутки довкола ймовірного заморожування війни та закликав чесно відповісти на внутрішні виклики. Що робити з армією на позиціях у разі припинення вогню? Чи продовжуватиме Захід фінансову підтримку? І що буде з експортом зерна та металу? На його думку, реальний мир настане лише після кардинальних змін у Кремлі. А поки країні варто готуватися до складного економічного випробування. Гострі оцінки, розрахунки щодо курсу валют та прогнози – у ТСН.