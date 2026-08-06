Коли в повітрі густий дим після «прильотів»: поради від лікарів, як себе захистити

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Через масштабні пожежі, які охопили Київ та область після російської атаки, запах гару відчувався ще й на наступний день. Найвищий рівень забруднення фіксували в Оболонському та Святошинському районах. Погано з повітрям було і в Дарницькому, Солом’янському та Дніпровському. Окрім того, у Голосіївському районі на території одного з підприємств стався витік аміаку. За даними ДСНС, орієнтовний обсяг витоку становив близько 100 літрів. Аварію оперативно локалізували.

Під час масштабних пожеж у повітря можуть потрапляти не лише аміак, а й продукти горіння пального, пластику, будівельних матеріалів, побутової хімії: усе це може бути небезпечним для здоров’я. Тож наскільки небезпечним є повітря? Як контролюють його якість? І головне — як захистити себе та свої легені від можливого впливу небезпечних речовин?

Гості студії «1+1»:

– Світлана Гук, лікарка-пульмонологиня, керівниця центру респіраторної медицини Клінічної лікарні «Феофанія»;

– Андрій Косінов, лікар Київського центру контролю та профілактики хвороб.