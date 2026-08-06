ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
5

Коли в повітрі густий дим після «прильотів»: поради від лікарів, як себе захистити

Коли в повітрі густий дим після «прильотів»: поради від лікарів, як себе захистити

Коли в повітрі густий дим після «прильотів»: поради від лікарів, як себе захистити

Через масштабні пожежі, які охопили Київ та область після російської атаки, запах гару відчувався ще й на наступний день. Найвищий рівень забруднення фіксували в Оболонському та Святошинському районах. Погано з повітрям було і в Дарницькому, Солом’янському та Дніпровському. Окрім того, у Голосіївському районі на території одного з підприємств стався витік аміаку. За даними ДСНС, орієнтовний обсяг витоку становив близько 100 літрів. Аварію оперативно локалізували.

Під час масштабних пожеж у повітря можуть потрапляти не лише аміак, а й продукти горіння пального, пластику, будівельних матеріалів, побутової хімії: усе це може бути небезпечним для здоров’я. Тож наскільки небезпечним є повітря? Як контролюють його якість? І головне — як захистити себе та свої легені від можливого впливу небезпечних речовин?

Гості студії «1+1»:

– Світлана Гук, лікарка-пульмонологиня, керівниця центру респіраторної медицини Клінічної лікарні «Феофанія»;

– Андрій Косінов, лікар Київського центру контролю та профілактики хвороб.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie