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ТСН у соціальних мережах

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Концерти в метро та вистави без світла: як змінилися правила заходів і чому зали переповнені

Концерти в метро та вистави без світла: як змінилися правила заходів і чому зали переповнені

Концерти в метро та вистави без світла: як змінилися правила заходів і чому зали переповнені

Актори грають на сцені, а глядачі стежать за виставою й водночас перевіряють повідомлення про тривогу в телефонах: як змінилося життя українських театрів під час постійних ворожих атак? Із запровадженням розподілу тривог за рівнями загрози («жовтий» та «червоний») вистави у столиці більше не скасовують автоматично – кожен глядач ухвалює рішення сам. Поки масштабні сольні концерти зірок у Палаці спорту переносять або скасовують через заходи безпеки, театральні зали залишаються вщент заповненими. Вибиті після обстрілів вікна, холод, відключення електроенергії чи необхідність спускатися в метро посеред показу – ніщо не зупиняє ані артистів, ані публіку. Про нові реалії культурного фронту, перевірку на стійкість та силу українського глядача – у репортажі Крістіни Черновалової в ТСН.

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