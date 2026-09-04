Координати передають митєво! Таємно українська система «Грифон-Захід»

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У війську впроваджують нову українську систему управління підрозділами безпілотників «Грифон-Захід». Її розробили в оперативному командуванні «Захід» для чіткої координації екіпажів БПЛА з пунктом управління. Тепер бійці передають на командний пункт не лише точні координати, а й фотографії ворожої цілі в реальному часі. А система автоматично обирає екіпаж, який найшвидше та найефективніше зможе по ній відпрацювати. Докладніше про саму розробку та про те, як навчають операторів і штурманів у школі безпілотних систем, — розповість Анна Махно.