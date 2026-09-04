ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
2

Координати передають митєво! Таємно українська система «Грифон-Захід»

Координати передають митєво! Таємно українська система «Грифон-Захід»

Координати передають митєво! Таємно українська система «Грифон-Захід»

У війську впроваджують нову українську систему управління підрозділами безпілотників «Грифон-Захід». Її розробили в оперативному командуванні «Захід» для чіткої координації екіпажів БПЛА з пунктом управління. Тепер бійці передають на командний пункт не лише точні координати, а й фотографії ворожої цілі в реальному часі. А система автоматично обирає екіпаж, який найшвидше та найефективніше зможе по ній відпрацювати. Докладніше про саму розробку та про те, як навчають операторів і штурманів у школі безпілотних систем, — розповість Анна Махно.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie