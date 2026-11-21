Кожен десятий заклад закриється назавжди?! Чому нові вимоги влади обурили підприємців

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"Майже п’ять років держава не будувала, а тепер вирішила: хай це роблять підприємці!" – український бізнес опинився перед новою загрозою. Уже від 4 грудня набувають чинності суворі вимоги: працювати під час тривог дозволять лише закладам із власним "безпечним простором" або доступом до укриття. Попри гучні обіцянки прем'єр-міністра перенести дедлайн на весну, офіційного документа досі немає.

Через незрозумілі правила, безкінечні тривоги та відсутність відвідувачів майже кожен десятий заклад у столиці планує зупинити роботу – і більшість ризикує вже ніколи не відкритися. Хто має платити за будівництво сховищ, що кажуть у ДСНС та як ресторатори борються за виживання – дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Крістіни Черновалової.