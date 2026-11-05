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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
6

Крізь вогонь, вибухи й обкатку танками! Ексклюзив ТСН із вишколу морпіхів

Крізь вогонь, вибухи й обкатку танками! Ексклюзив ТСН із вишколу морпіхів

Крізь вогонь, вибухи й обкатку танками! Ексклюзив ТСН із вишколу морпіхів

Кілька сотень новобранців морської піхоти пройшли одне з найскладніших випробувань курсу підготовки — психологічну смугу перешкод у 38-й окремій бригаді морської піхоти. Майже кілометр маршруту, 14 точок випробувань, димові завіси, навчальні вибухи, дрони над головою та штурм будівель — усе для того, щоб навчити бійців холоднокровно мислити й діяти в стресових умовах реального бою.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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