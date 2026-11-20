Крим відрізано! Як руйнування мосту змінило хід подій та чому Путін розлючений

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Спецоперація, яка тривала близько місяця та складалася із семи ретельно спланованих етапів: Сили оборони України завдали нищівного удару по незаконному Кримському мосту. Автомобільна арка пішла на дно та перекрила фарватер Керченської протоки, рух паралізовано, а експерти заявляють про неможливість швидкого відновлення споруди. Цей удар став не лише військовою поразкою Кремля, а й болючим ляпасом російській пропаганді напередодні саміту в Китаї.

Як операція зі знищення головного символу путінських амбіцій змінить ситуацію на фронті, чому в Криму почалася паніка на заправках, що саме Дональд Трамп переповів про реакцію диктатора та чому в росіян залишилася лише підконтрольна ЗСУ «дорога смерті» – дивіться розбір журналістки ТСН Марії Васильєвої.