Криза на ринку праці! Кого в Україні шукають найбільше та хто дає бронь і гуртожиток?

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Вакансій дедалі менше, а тих, хто шукає роботу, дедалі більше. Принаймні такі зміни на ринку праці зафіксували в перший місяць осені. У макро-економічному звіті Національного банку України пишуть: така динаміка зумовлена передусім наслідками атак по бізнесу та збільшенням тривалості повітряних тривог у великих містах. Водночас, є галузі, які кризу кадрів долають усіма можливими способами вже п'ятий рік. Які професії зараз найбільш затребувані? Як жінки освоюють традиційно чоловічі спеціальності, чому на будівництвах критично бракує майстрів та які умови (від гуртожитків до бронювання) пропонують роботодавці — дивіться у сюжеті Аліни Лісової в ефірі телемарафону «Єдині новини».