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ТСН у соціальних мережах

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Куди тікати від ударів і яка ціна оренди житла у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному

Куди тікати від ударів і яка ціна оренди житла у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному

Куди тікати від ударів і яка ціна оренди житла у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному

Щоденні російські обстріли, балістичні удари та наближення зими змушують тисячі українців знову пакувати валізи й шукати прихистку в більш безпечних регіонах. Головний напрямок – захід України. У результаті на ринку нерухомості спалахнув небачений ажіотаж: у Львові та Франківську попит зріс у рази, а орендодавці стрімко підвищують ціни на 30-35% і більше.

На одну квартиру з укриттям претендують до 30 людей, а бюджетні варіанти розлітаються буквально за лічені години. Скільки сьогодні коштує оренда однокімнатних та двокімнатних осель у Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Рівному, Луцьку та Хмельницькому? Де ще залишилися доступні варіанти та до чого готуватися до зими – дивіться у сюжеті кореспонденток ТСН Марічки Кужик, Алли Пасс та Анни Махно.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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