Купили хату заради тепла? Що насправді чекає на міста цієї зими

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Уряд розширив державну програму підтримки на встановлення резервного живлення: хто отримає кошти та чи врятує це від морозів? Поки мегаполіси готуються до затяжних знеструмлень, українці масово змінюють спосіб життя. Кияни кидають квартири заради сільських хат із піччю, в Одесі запасаються біотуалетами та їжею, а столичні ОСББ витрачають мільйони на сонячні станції та тонни пального. Що зараз коїться з цінами на оренду житла, скільки коштує реальна енергонезалежність у 2026 році та де насправді безпечніше зимувати – у квартирі чи в хаті? Усі подробиці, розрахунки та відверті історії дивіться у сюжеті журналістки ТСН Ірини Кондрачук.