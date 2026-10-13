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ТСН у соціальних мережах

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Купили хату заради тепла? Що насправді чекає на міста цієї зими

Купили хату заради тепла? Що насправді чекає на міста цієї зими

Купили хату заради тепла? Що насправді чекає на міста цієї зими

Уряд розширив державну програму підтримки на встановлення резервного живлення: хто отримає кошти та чи врятує це від морозів? Поки мегаполіси готуються до затяжних знеструмлень, українці масово змінюють спосіб життя. Кияни кидають квартири заради сільських хат із піччю, в Одесі запасаються біотуалетами та їжею, а столичні ОСББ витрачають мільйони на сонячні станції та тонни пального. Що зараз коїться з цінами на оренду житла, скільки коштує реальна енергонезалежність у 2026 році та де насправді безпечніше зимувати – у квартирі чи в хаті? Усі подробиці, розрахунки та відверті історії дивіться у сюжеті журналістки ТСН Ірини Кондрачук.

Дата публікації
Кількість переглядів
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