Квартал у друзки, люди під плитами! ТСН з місць атаки на Дніпро!

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Щонайменше одна людина загинула ще 17-ро поранені внаслідок атаки на Дніпро. Серед постраждалих є тяжкі. Цілу ніч ворог бив по Дніпру балістикою, безпілотниками та крилатим ракетами. Цілив по критичній інфраструктурі, водночас розтрощив цілий житловий квартал. На місці атаки - під загрозою повторних ударів - триває розбір завалів. Наслідки чергового російського злочину бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.