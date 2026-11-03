ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
56

Квартал у друзки, люди під плитами! ТСН з місць атаки на Дніпро!

Квартал у друзки, люди під плитами! ТСН з місць атаки на Дніпро!

Квартал у друзки, люди під плитами! ТСН з місць атаки на Дніпро!

Щонайменше одна людина загинула ще 17-ро поранені внаслідок атаки на Дніпро. Серед постраждалих є тяжкі.  Цілу ніч ворог бив по Дніпру балістикою, безпілотниками та крилатим ракетами. Цілив по критичній інфраструктурі, водночас розтрощив цілий  житловий квартал. На місці атаки - під загрозою повторних ударів -  триває розбір завалів. Наслідки чергового російського злочину бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.  

Дата публікації
Кількість переглядів
56

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie