Квартири в оренду розлітаються як гарячі пиріжки! Ціни у Львові та Івано-Франківську

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Масовані російські обстріли та заклики підготуватися до складної зими спровокували нову потужну хвилю внутрішньої міграції. Тисячі родин, рятуючись від щоденних ударів по столиці та прифронтових містах, терміново шукають прихисток на заході України — зокрема, у Львові та Івано-Франківську.

Попит на житло б’є рекорди: рієлтори повідомляють про десятки дзвінків за перші хвилини після публікації оголошень, а на одну квартиру претендують до 30 людей. Разом із запитом стрімко підскочили й ціни: вартість оренди зросла щонайменше на третину, а знайти помешкання поруч із укриттям та подалі від інфраструктурних об’єктів стає справжнім викликом.

Скільки сьогодні реально коштує оренда однокімнатних та двокімнатних квартир у Львові та Франківську, чи є ще дешеві альтернативи за межами обласних центрів та чого очікувати ринку нерухомості з настанням зими — дивіться у сюжетах журналісток ТСН Марічки Кужик та Алли Пасс.