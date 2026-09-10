Кияни в шоці! Нові правила перевезень, а поїхати все рівно неможливо!

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Відсьогодні київський метрополітен уже в постійному режимі перевозить пасажирів "зеленою" гілкою під час дронових небезпек. Напередодні у столичній підземці провели тестування нового графіка руху. Під час "жовтого" рівня тривоги, тобто, небезпеки дронів, поїзди курсують через Південний міст. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт. Як саме люди долають шлях з одного берега столиці на інший, а особливо в час тривоги, - інспектує кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.