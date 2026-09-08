- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 12
Китайська компанія показала гуманоїдного робота для ведення бойових дій
Найбільша робототехнічна компанія Китаю Unitree 7 вересня опублікувала відео, яке демонструє «повністю автономного гуманоїдного робота для ведення бойових дій». UnifoLM-X2-1.0 долає ключові обмеження фундаментальних моделей світу-дії у миттєвому плануванні, ухваленні рішень та динамічному виконанні взаємодій. Робот демонструє високу динамічність, потужну взаємодію, а також здатність у реальному часі прогнозувати майбутні події та планувати подальші дії, що дає змогу гуманоїдним роботам вести повністю автономний бій.