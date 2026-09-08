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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
12

Китайська компанія показала гуманоїдного робота для ведення бойових дій

Китайська компанія показала гуманоїдного робота для ведення бойових дій

Китайська компанія показала гуманоїдного робота для ведення бойових дій

Найбільша робототехнічна компанія Китаю Unitree 7 вересня опублікувала відео, яке демонструє «повністю автономного гуманоїдного робота для ведення бойових дій». UnifoLM-X2-1.0 долає ключові обмеження фундаментальних моделей світу-дії у миттєвому плануванні, ухваленні рішень та динамічному виконанні взаємодій. Робот демонструє високу динамічність, потужну взаємодію, а також здатність у реальному часі прогнозувати майбутні події та планувати подальші дії, що дає змогу гуманоїдним роботам вести повністю автономний бій.

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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