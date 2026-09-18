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ТСН у соціальних мережах

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Києво-Могилянській академії 35: легенди про університет і вступна кампанія-2026

Києво-Могилянській академії 35: легенди про університет і вступна кампанія-2026

Києво-Могилянській академії 35: легенди про університет і вступна кампанія-2026

Викладання українською та англійською, коли це ще не було мейнстримом, перше в Україні незалежне тестування та незмінна громадянська позиція студентів: 35 років із дня свого відродження відзначає Києво-Могилянська академія. Відродження ВНЗ відбулося 1991-го року, одразу після проголошення Незалежності України. А загалом історія Могилянки налічує вже понад чотириста років: свого часу тут здобували освіту гетьмани Іван Виговський, Петро Дорошенко, Юрій Хмельницький, Павло Полуботок та Іван Мазепа, а серед її видатних вихованців — філософ Григорій Сковорода та письменник Петро Гулак-Артемовський. Як в умовах повномасштабної війни тримати найвищу планку, навчати під обстрілами та гартувати нову українську еліту — розпитаємо наших гостей. На зв’язку зі студією — президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт та членкиня Студентської колегії вишу Алла Хромушина.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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