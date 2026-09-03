Київ має всі ознаки прифронтового міста! Термінові зміни через нальоти шахедів!

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Одна за одною лунають тривоги в столиці та області — і так уже цілий тиждень: напередодні в Києві постраждали 10 людей, 9 поранених медики госпіталізували. Влучання зафіксували в Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Просто під час занять окупанти «Шахедами» вдарили по одному з київських університетів. Усі 160 студентів встигли спуститися в укриття, тож минулося без потерпілих. У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у житлову 6-поверхівку: споруда частково зруйнована, зайнялося й у триповерховій будівлі неподалік. Через атаку вибухова хвиля пошкодила один із медзакладів, повибивавши шибки. Серед пацієнтів та персоналу поранених немає. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик в ефірі ТСН розповів, як протидіяти ударам реактивними Шахедами та чому Київ дедалі більше схожий на прифронтове місто.