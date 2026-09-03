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ТСН у соціальних мережах

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Київ має всі ознаки прифронтового міста! Термінові зміни через нальоти шахедів!

Київ має всі ознаки прифронтового міста! Термінові зміни через нальоти шахедів!

Київ має всі ознаки прифронтового міста! Термінові зміни через нальоти шахедів!

Одна за одною лунають тривоги в столиці та області — і так уже цілий тиждень: напередодні в Києві постраждали 10 людей, 9 поранених медики госпіталізували. Влучання зафіксували в Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Просто під час занять окупанти «Шахедами» вдарили по одному з київських університетів. Усі 160 студентів встигли спуститися в укриття, тож минулося без потерпілих. У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у житлову 6-поверхівку: споруда частково зруйнована, зайнялося й у триповерховій будівлі неподалік. Через атаку вибухова хвиля пошкодила один із медзакладів, повибивавши шибки. Серед пацієнтів та персоналу поранених немає. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик в ефірі ТСН розповів, як протидіяти ударам реактивними Шахедами та чому Київ дедалі більше схожий на прифронтове місто.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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