Київ на межі блекауту: світло за графіками, транспортний хаос та перебої з водою

Реклама

Масовані удари по енергетичній інфраструктурі Києва та області спричинили критичну ситуацію в життєзабезпеченні столиці. Лівий берег перейшов на погодинні графіки, на правому – екстрені аварійні відключення, а воду подають зі зниженим тиском. Через знеструмлення зупинився електротранспорт: містяни змушені йти пішки, платити шалені гроші за таксі або буквально штурмувати дублювальні автобуси. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Київ майже повністю провалив виконання "плану стійкості", а в уряді вимагають негайних висновків і дій. Що просто зараз відбувається на лівому та правому берегах Дніпра і як столиця долає наслідки ударів – дивіться у репортажі кореспондентів ТСН Івана Воробйова та Дмитра Фурдака.