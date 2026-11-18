Київ, Одеса й Дніпро: моторошні вибухи! Терміново про жертв атак!

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Четверо загиблих — серед них 19-річна дівчина та медійниця, продюсерка місцевого телеканалу — і щонайменше семеро тяжкопоранених: росіяни вдень ударили по історичному центру Одеси реактивними дронами. Били просто туди, де було багато людей, які йшли вулицями чи їхали в автівках. Упродовж 2 годин ворог завдав одразу 3 ударів: поранені лежали просто неба, а частина людей виявилася заблокованою в понівечених авто та квартирах. Більше про наслідки терористичної атаки розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Уже 9 поранених на Дніпропетровщині — у Павлограді та Дніпрі, серед потерпілих є підліток. Росіяни вже котру добу тероризують область — цієї ночі переважно дронами: побито житло, установи та парк відпочинку. Наслідки влучань бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Троє постраждалих у столиці протягом сьогоднішнього дня: одного пораненого медики госпіталізували, а двом надали допомогу амбулаторно — повідомив міський голова Віталій Кличко. Надвечір уламки російського безпілотника впали на один з елітних житлових комплексів у центрі міста — на Печерську: на рівні 11-го поверху багатоповерхівки спалахнула пожежа, також уламки впали в парковій зоні району та на Дарниці. По столиці сьогодні ворог бив переважно реактивними дронами — після вибухів, пишуть у соцмережах містяни, одразу в кількох районах зникло світло.